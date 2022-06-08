Меркель объяснила приступы своей дрожи в 2019 году

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней в 2019 году. Об этом во вторник, 7 июня, она рассказала в интервью телеканалу Phoenix.

По ее словам, это было связано со смертью ее матери и ограничением в питье.

«Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье», — сказала она.

В 2019 году Меркель заявила, что понимает интерес общественности к своему здоровью, но эту тему считает личной.

Общественность обеспокоилась здоровьем канцлера после трех приступов дрожи, которые были замечены у политика на официальных мероприятиях. Недуг настигал Меркель на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 июня 2019 года, с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня 2019 года и финским премьером Антти Ринне 10 июля 2019 года. Утверждается, что во время третьего приступа Меркель шептала: «Я справлюсь».

Отмечается, что тремор начинался, когда канцлеру приходилось долго стоять из-за церемонии прослушивания гимнов. Возможно, поэтому впоследствии протокол был изменен — с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном 11 июля 2019 года и молдавским премьером Майей Санду 16 июля 2019 года канцлер слушала гимны сидя.

13 августа 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.

Врачи полагают, что Меркель может страдать болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом или ортостатическим тремором. Сама же канцлер на вопросы журналистов отвечала, что недомогание «как появилось, так само и пройдет» и поводов для беспокойства нет.