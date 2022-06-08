Премьер-министр Болгарии исключил поставку оружия Киеву

Болгария выполнит взятые перед Украиной обязательства по ремонту боевой техники, но не планирует поставлять ей оружие. Об этом на брифинге во вторник, 7 июня, сообщил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

«Эту дискуссию [о поставках оружия] мы уже вели, есть решение Народного собрания [об оказании военно-технической помощи], мы его выполним. В настоящее время первая техника из Украины, которая требует ремонта, следует [на наши заводы]. То, что мы обещали, то и сделаем. Нет смысла каждые две недели обсуждать эту тему», — цитирует премьер-министра издание The Sofia Globe.

При этом лидер Болгарской социалистической партии и министр экономики Корнелия Нинова рассказала о решении Национального собрания страны не поставлять Украине вооружение.

«Национальное собрание приняло решение — Болгария не будет экспортировать оружие в Украину. Тема закрыта», — подтвердила она.

Ранее посол Украины в Софии Виталий Москаленко направил в МИД официальную ноту с просьбой к Болгарии поставить стране оружие, в частности, советских времен.

Похоже, что из просьбы посла Украины о поставках оружия в его страну ничего не выйдет, заключили авторы материала The Sofia Globe.

Ранее, 6 мая, президент Болгарии Румен Радев высказался против оказания военной помощи Украине. Он подчеркнул, что депутаты народного собрания Болгарии, поддержавшие поставки военной техники и оружия Киеву, «игнорируют здравый смысл».

4 мая в центре Софии прошел митинг против поставок оружия Украине в рамках инициативы «Общеболгарский поход за мир и нейтралитет». Сотни людей собрались на площади перед зданием Народного собрания, требуя от болгарских властей сохранить нейтралитет в конфликте вокруг Украины и не предоставлять Киеву военную помощь.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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