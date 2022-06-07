Посол РФ предупредил об ответных мерах на поставки Киеву дальнобойных ракет

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил об ответных мерах Москвы на возможные американские поставки Украине дальнобойных ракет.

«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты [Украине], то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — сказал посол в эфире Первого канала.

По словам дипломата, США не стремятся урегулировать конфликт на Украине, а лишь демонстрируют стремление еще больше усугубить проблемы, поставляя оружие «безответственному киевскому правительству».

Он заметил, что такое оружие принесет гибель простым украинцам и россиянам, а также способствует продолжению конфликта.

В июне США одобрили новый пакет военной помощи Украине, который в том числе будет включать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью порядка 80 км. Американский лидер Джо Байден отметил, что США продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. В то же время Вашингтон получил заверения Киева, что тот не станет применять передаваемые ракетные системы против целей, находящихся на территории России.

Комментируя поставку дальнобойного вооружения Киеву, министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня заявил, что чем дальнобойнее будет вооружение Киева, тем дальше РФ будет отодвигать от своей территории линию угрозы. Он добавил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского не применять американские ракеты для обстрелов территории РФ — «болтовня, которую невозможно воспринимать всерьез».

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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