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Минобороны заявило об обстреле ВСУ приграничных районов РФ гаубицами НАТО

Минобороны РФ: ВСУ обстреливают приграничные районы России американскими гаубицами
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Фото: REUTERS/Stringer
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Украинские военные с территории элеватора в Харьковской области обстреливают приграничные районы России, рассказал 7 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По его словам, вероятнее всего, огонь ведется из полученного от США оружия — гаубиц М777.

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации», — заявил представитель Минобороны России.

Еще одним местом размещения бронетехники и огневых позиций для артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал населенный пункт Губаревка Харьковской области.

Кроме того, указал генерал-полковник, украинские солдаты заняли позиции в поселке Новоэкономическое и населенном пункте Новодонецкое в ДНР, а также в селе Нововасильевка в Сумской области.

При этом 7 июня представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что артиллерия Вооруженных сил России уничтожила одну переданную Украине норвежскую самоходную установку и две гаубицы США.

По его словам, оперативно-тактическая авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ): уничтожены 170 националистов, девять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град» и др.

Накануне, 6 июня, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска используют поставленное Киеву американское вооружение, в частности, гаубицы М777 для обстрелов жилых кварталов Донецкой Народной Республики. Пушилин отметил, что этот вид артиллерии украинские боевики задействовали в том числе при обстреле Донецка, где огонь практически не прекращается уже третьи сутки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Она началась 24 февраля. Ситуация на территории региона обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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