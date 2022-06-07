Под Петербургом загорелся отель на площади 900 кв. метров

Загородный отель загорелся в поселке Энколово в Ленинградской области, пострадавших нет. Об этом сообщили 7 июня в пресс-службе МЧС России.

По данным ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 900 кв. м. В настоящее время спасатели ликвидировали открытое горение.

Пострадавших нет, рассказали в региональном МЧС.

В распоряжении «Известий» оказалось видео с места происшествия. На представленных кадрах видно, что строение практически полностью было охвачено огнем.

К тушению были привлечены 23 человека и шесть единиц техники.

Ранее во вторник более 20 человек эвакуировали из здания роддома в городе Шелехове Иркутской области из-за возгорания кровли на площади 200 кв. м. Причина пожара выясняется. Предположительно, возгорание произошло из-за удара молнии.