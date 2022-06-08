МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России в среду, 8 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве рассказали об ефрейторе Александре Бояршине, который выполнял задачу по безопасному сопровождению полка к месту дислокации основных сил соединения. Продвигаясь по маршруту, он обнаружил опорный пункт украинских националистов и доложил об этом командиру. Военнослужащий одним из первых вступил в бой с противником и подавил вражеские огневые точки прицельным огнем из автоматической пушки, установленной на БМД.

Скрыто заняв позицию, Бояршин открыл плотный огонь по флангу националистов, нанося большой урон живой силе противника. Противник обрушил все силы на ликвидацию боевой машины ефрейтора, ее атаковали из ручного гранатомета РПГ-7, в результате чего Бояршин получил контузию, однако продолжил бой. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два вражеских расчета гранатомёта РПГ-7.

Ефрейтор обеспечил взятие опорного пункта, фактически вызвав огонь на себя и уничтожив большое количество живой силы противника. Националисты оставили в опорном пункте карты с их позициями, а также большое количество оружия иностранного производства.

Также в МО отметили отважные и решительные действия командира батальона связи мотострелковой бригады, подполковника Сергея Большакова. Мотострелковая бригада занималась вытеснением боевиков в районе одного из населенных пунктов, где украинские националисты закрепились на рубеже и удерживали позиции.

Украинские радикалы вели огонь по наступающим российским мотострелкам, используя при этом минометы и артиллерию. В результате очередного вражеского артиллерийского залпа были повреждены крепления антенны, что привело к ее опрокидыванию.

Подполковник оценил обстановку и вместе с личным составом выдвинулся для устранения повреждений, несмотря на непрекращающиеся артиллерийские и минометные обстрелы. Восстановив работоспособность опрокинутой антенны, Большаков с подчиненными заново развернул ее, после чего настроил станцию, что помогло обеспечить управление подчиненными подразделениями и связь командования с вышестоящим штабом.

Действия подполковника позволили оперативно передать артиллерийским расчетам координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов. В результате задача, поставленная перед бригадой, была выполнена.

Кроме того, в Минобороны рассказали о командире отделения гаубичного самоходно-артиллерийского взвода, старшем сержанте Григории Гершене, который выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступательных действий российских батальонно-тактических групп на районы, подконтрольные украинским националистам.

В попытке удержать занимаемые позиции противник предпринял атаку колонны российских подразделений. Нападение поддерживалось массированным нанесением минометных ударов, однако российские военнослужащие приняли неравный бой с врагом.

Гершень заметил скопление националистов и принял решение развернуть гаубицу и внезапно нанести залп по ним. Развернув орудие, старший сержант произвел необходимые расчеты и тремя точными выстрелами уничтожил боевую машину пехоты, бронеавтомобиль и минометный расчет противника, а также более 20 националистов. Потеряв значительное количество живой силы, лишенные минометной поддержки украинские диверсанты вынуждены были отступить.

Накануне Министерство обороны РФ продемонстрировало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение поставленной на Украину из Норвегии самоходной установки (САУ) M109.

В этот же день МО РФ представило видео уничтожения танкового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными 152-миллиметровыми боеприпасами «Краснополь», работу по цели вел расчет 2С19 «Мста-С».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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