Жителю Подмосковья вынесли приговор за гибель девятилетней девочки в ДТП

Тамбовский районный суд вынес решение по делу о гибели девятилетней девочки в ДТП. Фигурантом по нему проходил житель Московской области, сообщает 7 июня объединенная пресс-служба региональной судебной системы в своем Telegram-канале.

Авария произошла 3 июля 2021 года на трассе Р-22 «Каспий». Установлено, что обвиняемый за рулем Renault Megane, двигаясь в темное время суток по территории Тамбовского района, превысил скорость и потерял управление. Машину занесло и выбросило на встречку, где она врезалась в Suzuki SX4, в которой находилась семья из Рязанской области.

От удара обе легковушки вылетели в кювет. Водитель Suzuki и его четырехлетняя пассажирка получили серьезные травмы, а девятилетняя девочка-пассажирка погибла, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Подсудимый полностью признал свою вину и рассказал, что двигался со скоростью около 90 км/ч. Дорога были извилистая, а из-за длительного изгиба он подумал, что встречный автомобиль выехал на его полосу движения. Пытаясь уйти от столкновения, он потерял контроль над машиной и оказался на середине дороги.

С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил водителя к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также частично удовлетворены иски потерпевших на сумму 2,6 млн рублей.