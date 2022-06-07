Синоптики пообещали спад жары в Астраханской области

В Астраханской области в среду, 8 июня, станет немного прохладнее. Температура опустится с 35 градусов до 30 градусов тепла. Об этом сообщает «Астрахань-24».

По прогнозу местного ЦГМС, в области ожидается малооблачная погода. Ветер прогнозируется северный и северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью воздух прогреется до 17 градусов, днем ожидается температура от 26 до 31 градуса тепла.

В Астрахани также ожидается малооблачная погода. Ветер — северный, 4-9 метров в секунду. Ночью прогнозируется до 16 градусов тепла, днем — от 28 до 30 градусов тепла.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на текущей неделе в Москве и области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков, максимальная температура воздуха составит +25 градусов.