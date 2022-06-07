Несущие конструкции Ледового дворца обследуют в Мурманске

В Мурманске проведут техническое обследование несущих и ограждающих конструкций Ледового дворца. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на закупочную документацию на портале госзакупок.

По данным издания, контракт на работы уже заключен. Его стоимость составила 3,5 млн рублей. Заказчиком выступает «Универсальный спортивно-досуговый центр».

Обследовать здание исполнитель должен в течение 40 рабочих дней. Особое внимание при этом будет уделено несущим конструкциям.

Агентство отмечает, что в этом году несущие и ограждающие конструкции также обследуют в здании плавательного бассейна. Стоимость работ составит 1,47 млн рублей.