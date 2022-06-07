Минобороны показало кадры поражения на Украине артиллерийской установки M109 из Норвегии

Минобороны РФ во вторник, 7 июня, опубликовало кадры атаки российскими Вооруженными силами самоходной артиллерийской установки (САУ) М109, которую Норвегия передала ВСУ.

На видео показано, как российская артиллерия прицеливается на иностранную военную технику, после чего наносит по ней удар.

Ранее в этот день представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что артиллерия Вооруженных сил России уничтожила одну переданную Украине норвежскую самоходную установку и две гаубицы США.

По данным МО на 7 июня, с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса уничтожены: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотников, 333 ЗРК, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок РСЗО, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, 3464 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне стало известно, что авиация РФ ликвидировала американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в районе Северска Донецкой Народной Республики (ДНР). Уточнялось, что ракетные войска и артиллерия поразили 431 район скопления живой силы и техники украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Она началась 24 февраля. Ситуация на территории региона обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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