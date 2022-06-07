Движение ограничат на улице Балмочных в Липецке

В Липецке в связи с дорожными работами ограничат движение личных транспортных средств по улице Балмочных. Об этом сообщает городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

Запрет коснется участка от улицы Гагарина до улицы Тельмана. Движение по нему запретят 8 июня с шести утра до восьми вечера. Для садоводческих автобусов проезд останется открытым.

Как уточняет GOROD48, в качестве объезда автомобилистам предлагают воспользоваться улицами Нестерова, Гагарина и Тельмана.

Ограничения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия. 8 июня дорожники начнут укладку выравнивающего слоя.

Полностью завершить обновление проезжей части и пешеходных зон на улице Балмочных планируется до 31 июля.