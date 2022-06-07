В Ульяновской области ликвидировали 11 лесных пожаров

В Ульяновской области с начала пожароопасного сезона произошло 11 лесных пожаров. Все они были потушены в первые сутки. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает ulpravda.ru.

Общая площадь пожаров составила 13,48 га. В ликвидации приняли участие 142 человека и 40 единиц спецтехники.

«Если вы увидели пожар в лесу, нужно сразу сообщать в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону (8422) 46-91-27», — заявили в министерстве природы и цикличной экономики региона.

Ранее в этот день сообщалось, что на Камчатке в Тигильском районе начал действовать особый противопожарный режим. Решение было превентивным, чтобы не допустить возникновения природных пожаров, а также из-за повышения показателя пожарной опасности до пятого класса.