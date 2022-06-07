Готовность новой школы в подмосковных Луховицах достигла 75%

В городе Луховицы Московской области продолжается строительство новой школы. Готовность объекта достигла 75%, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Сейчас подрядчик занимается чистовой отделкой помещений, а также завершает устройство фасада, внутренних инженерных систем и благоустройство территории. Ввести школу в эксплуатацию планируется к концу августа 2022 года.

Общая площадь здания составляет около 7 тыс. кв. м. В учреждении обустроят учебные классы, комнаты для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую и другие необходимые помещения. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные комплексы.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в декабре 2021 года контракт с предыдущим подрядчиком на строительство школы расторгли из-за срыва сроков. Работы продолжила компания ООО «Воздвижение».