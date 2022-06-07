Дело по факту травмирования рабочего мехзавода возбудили в Липецкой области

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего Чаплыгинского механического завода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 12 мая 2021 года на территории производственного цеха. По данным следствия, 32-летний слесарь механосборочных работ при выполнении операции на прессе получил травму левой кисти. Ему отрезало три пальца, уточняет LipetskMedia.

Судмедэксперты пришли к выводу, что здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до одного года. Расследование продолжается.