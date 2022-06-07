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Джонни Депп создал аккаунт в TikTok и набрал 5 млн подписчиков

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Американский актер Джонни Депп создал личный аккаунт в TikTok и за короткий период набрал 5 млн подписчиков.

Ответный удар: Джонни Депп отсудил у экс-супруги $15 млн
Долгие судебные разбирательства закончились поражением Эмбер Херд

При этом Депп еще не опубликовал в соцсети ни одного видео.

Как отметила «Газета.ru», в описании к профилю актер оставил подпись Occasional Thespian («Случайный артист»).

Ранее актер так же подписал свою страницу в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Аккаунт в Instagram Депп неожиданно завел 17 апреля 2020 года. Тогда на актера также подписалось более 2 млн пользователей за сутки.

Свои первые посты он посвятил рассуждениям о коронавирусе и изоляции. Актер признался, что аккаунт в Instagram стал его первой интеграцией в социальные сети.

Ранее, 1 июня, присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд. Деппа присяжные приговорили выплатить $2 млн компенсации по встречному иску Херд.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что был обязан перед детьми и всеми людьми, кто в него верил, показать миру истину независимо от итогового приговора.

На следующий день адвокат актрисы Элейн Бредеховт заявила, что знаменитость не в состоянии выплатить $10,35 млн. По ее словам, Херд проиграла дело, потому что были скрыты весомые части доказательств виновности Деппа.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».

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