Мать убитого в Крыму четырехлетнего мальчика арестовали

Мать мальчика, тело которого нашли в Ленинском районе Крыма с колото-резаными ранами, отправили под арест. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает ИА «Крыминформ».

В материале отмечается, что женщине предъявлено обвинение.

Ранее в этот день сообщалось, что в квартире дома в городе Щелкино в Крыму было найдено тело четырехлетнего ребенка с колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 105 Уголовного кодекса («убийство»).

22 апреля в селе Терновка Воронежской области обнаружили тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет. Под подозрение сразу попали родные мать и дядя. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершенном группой лиц (п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).