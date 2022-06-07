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ЦБ повысил порог на переводы россиянами денег за рубеж до $150 тыс.
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Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

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Банк России (ЦБ) с 8 июня повышает порог по сумме переводов за рубеж для физлиц–резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц.

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Отмечается, что через компании, которые предоставляют услуги по переводу денег без открытия счета, российские резиденты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее так можно было перевести не более $5 тыс. в месяц.

Возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты, сохраняется для всех нерезидентов. Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному ЦБ на дату поручения на денежный перевод.

В то же время остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

Банк России ввел ограничение для валютных переводов российских резидентов-физлиц в пользу членов их семей с 5 марта. Перечислять средства за границу разрешалось в сумме не более $5 тыс. в месяц. Однако нерезидентам из 43 стран, которые ввели против России санкции до этого делать валютные переводы за рубеж запретили совсем. Для граждан других иностранных государств потолок составил те же $5 тыс. в месяц.

1 апреля ЦБ смягчил порог ограничения на сумму для переводов средств за границу для физлиц, перечислять можно стало не более $10 тыс. 16 мая ЦБ вновь повысил этот лимит, до $50 тыс.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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