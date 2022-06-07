Два человека пострадали в массовом столкновении машин под Рязанью
Под Рязанью в результате массового столкновения большегрузных машин пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 7 июня на трассе М-5 «Урал» на повороте на Ходынинские дворики. По предварительным данным, столкнулись две «Газели» и грузовик MAN с полуприцепом.
В результате ДТП пострадали два человека. Им была оказана помощь медиков, пишет РИА «7 новостей».
На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
2 июня в Кемеровской области грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Медицинская помощь потребовалась 10 пассажирам.