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Дюжаррик: ООН не располагает подтверждениями обвинений Украины против России в краже зерна

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В ООН нет подверждений заявлений Киева о якобы имевшей место краже зерна Россией. Об этом 7 июня заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

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«Мы в контакте с офисом Всемирной продовольственной программы, они не подтверждают эти обвинения», — сказал он на пресс-конференции.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Турция и Россия договорились о порядке разблокирования портов Черного моря для транспортировки зерна, однако Украина отвергла предложенные условия.

Кроме того, «Известия» узнали о согласовании тремя странами порядка выхода кораблей из порта Одессы. Высокопоставленный источник утверждал, что турецкие военные будут сопровождать суда с зерном до нейтральных вод, где их заменят российские корабли на пути до Босфора.

Отмечалось, что дорожная карта такой схемы будет согласована 8–9 июня во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу в Турцию.

До этого, 3 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что проблемы вывоза зерна с Украины не существует, его можно вывести пятью способами. По словам российского лидера, вывести зерно можно через украинские порты, но Киеву нужно их разминировать. Также возможен вывоз зерна через Польшу, по Дунаю через Румынию, через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях. Путин добавил, что зерно можно вывезти и через Белоруссию, но для этого нужно снять с Минска санкции.

Самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты, отметил президент.

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