Квартира нижегородки сгорела после конфликта из-за борделя по соседству

У врача-реаниматолога из Нижнего Новгорода Ольги сгорела квартира. До этого женщина неоднократно жаловалась в полицию на бордель, расположившийся в соседней квартире.

«Притон постоянно посещают люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, создают мне и моим соседям неудобства в виде стуков, криков, нецензурной брани, громкой музыки. Днем и ночью мне стучат в дверь. Всё это создает страх, и жизнь становится совершенно невыносимой», — рассказала Ольга «Известиям».

Женщина обращалась за помощью в полицию, но безрезультатно. В конце мая квартира Ольги сгорела, всё имущество было уничтожено. В результате пожара никто не пострадал. Когда началось возгорание, в квартире находилась дочь Ольги. Ей удалось выбраться на балкон, дождаться пожарных и спуститься вниз по пожарной лестнице.

Ольга просит полицейских и следователей разобраться в ситуации.

18 мая стало известно, что пенсионерка из Кемерово уже который год держит в страхе своих соседей из-за магических обрядов, которые регулярно проводит на лестничной клетке.

Со слов жильцов дома, женщина возомнила себя то ли колдуньей, то ли посланницей темных сил. Так или иначе, она постоянно устраивает в подъезде странные ритуальные обряды — обливает двери святой водой, нашептывает проклятия и заговоры. Иногда в ее ковшике вместо воды оказывается хлорка. Из-за этого соседние двери все в разводах, а в подъезде — постоянная сырость.