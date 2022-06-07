Три человека пострадали при столкновении иномарки с деревом в Татарстане
В Лаишевском районе Татарстана в результате столкновения легковушки с деревом пострадали три человека. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.
Авария произошла утром 7 июня недалеко от деревни Орел. Автомобиль Opel вылетел с дороги в кювет и врезался в березу.
В результате пострадали три человека. Карета скорой помощи доставила их в больницу.
Утром 31 мая в городе Нижнекамске (Татарстан) водитель Mazda 6 выехал на встречку и врезался в Renault Fluence и «Ниву». Один человек погиб, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.