Минобороны показало кадры поражения на Украине артиллерийской установки M109 из Норвегии

Минобороны России показало кадры атаки по самоходной артиллерийской установке (САУ) M109, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ) Норвегией.

На кадрах видно, как иностранная военная техника попала под прицел российской артиллерии. После этого M109 подверглось удару.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал об уничтожении иностранной техники украинских войск. Он подчеркнул, что помимо норвежской самоходной установки российская артиллерия уничтожила также две американские 155-миллиметровые гаубицы М777, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Пион».

6 июня российская авиация уничтожила американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы в районе Северска Донецкой Народной Республики (ДНР).

4 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что российские войска в ходе спецоперации вывели из строя уже десятки единиц военной техники иностранного производства, поставляемой ВСУ. Он подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают их как орехи».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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