Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС поблагодарил Черногорию за запрет на пролет самолета Лаврова
Мир
Украинские националисты устроили пожар и уничтожили более 50 тыс. т зерна
Экономика
Минфин США сообщил о желании сохранить поток нефти РФ на мировые рынки
Общество
Вован и Лексус пожертвовали награду Национальной премии жителям Донбасса
Политика
ГД приняла в I чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов
Мир
Жители Норвегии выступили против вступления страны в Евросоюз
Экономика
Во Франции резко выросли цены на топливо
Мир
Финляндия и Швеция подпишут меморандум об оказании военной помощи
Экономика
ЦБ повысил порог на переводы россиянами денег за рубеж до $150 тыс.
Общество
Около 200 ресторанов McDonald's откроются в РФ под новым именем до конца июня
Мир
ВСУ выпустили по Горловке четыре ракеты из «Урагана» и 10 из «Града»
Сюжет:

Минобороны показало кадры поражения на Украине артиллерийской установки M109 из Норвегии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России показало кадры атаки по самоходной артиллерийской установке (САУ) M109, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ) Норвегией.

На кадрах видно, как иностранная военная техника попала под прицел российской артиллерии. После этого M109 подверглось удару.

Северодонецк зачищен от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 7 июня
Репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал об уничтожении иностранной техники украинских войск. Он подчеркнул, что помимо норвежской самоходной установки российская артиллерия уничтожила также две американские 155-миллиметровые гаубицы М777, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Пион».

6 июня российская авиация уничтожила американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы в районе Северска Донецкой Народной Республики (ДНР).

4 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что российские войска в ходе спецоперации вывели из строя уже десятки единиц военной техники иностранного производства, поставляемой ВСУ. Он подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают их как орехи».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022