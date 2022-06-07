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Вован и Лексус пожертвовали награду Национальной премии жителям Донбасса

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) перечислили денежный эквивалент полученной каждым из них Национальной премии интернет-контента на помощь жителям Донбасса. Об этом 7 июня говорится в их официальных Telegram-каналах с призывом к другим лауреатам присоединиться к данной инициативе.

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«Поскольку награда вручалась за социально значимый контент, вклад в общественно-полезное дело, нашим совместным решением стало пожертвовать полученную премию на жизненно необходимые нужды жителей Горловки. Многие люди в ЛДНР (Луганской и Донецкой народных республиках. — Ред.) остались без крова, без элементарных средств к существованию. И мы надеемся, что хотя бы чем-то сможем им помочь», — написали Кузнецов и Столяров.

Журналист Владимир Соловьев сделал репост сообщения и подписал: «Присоединяемся!»

Церемония награждения Национальной премии интернет-контента, отмечающая авторов социально значимого, развивающего и вдохновляющего контента, прошла в Москве 2 июня. Пранкеры Вован и Лексус получили награду в спецноминации «Мир должен знать» за «громкие разоблачения ради защиты общественных ценностей».

Как заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вручая первую Национальную премию интернет-контента, интернет невозможно отделить от жизни людей, настолько прочно он вошел в жизнь современников. Поэтому тех, кто создает значимый контент о человеческих ценностях, необходимо поддерживать.

Кроме того, пранк-журналисты получили специальный приз от Министерства иностранных дел, который вручила представитель ведомства Мария Захарова. А Соловьев стал лауреатом в спецноминации I’ll be back как лучший «интернет-журналист, удаленный с YouTube по политическим мотивам».

Национальная премия интернет-контента учреждена в 2021 году, ее призовой фонд составил 18 млн рублей. Номинантов выдвигают представители медиаиндустрии, а лучшие работы отбирают жюри и экспертный совет. Организатор премии — Институт развития интернета при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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