Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет газета Financial Times.

Украинский лидер подчеркнул, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако он готов к мирным переговорам с Путиным. Тупиковое положение в конфликте с РФ — «не вариант» для Киева, подчеркнул Зеленский.

«Нам нужен постоянный интерес со стороны Запада, поддержка Западом суверенитета Украины. Не может быть переговоров за спиной Украины», — прокомментировал он попытки ряда западных стран выяснить условия прекращения огня без участия Киева.

Также президент Украины снова призвал Запад оказать военную поддержку его стране. По его словам, поставки Киеву оружия и ужесточение антироссийских санкций помогли бы усадить Россию за стол переговоров.

В тот же день Зеленский признал превосходство Москвы в вооружении и, как следствие, неспособность наступать. Причиной такого исхода событий президент Украины назвал недостаточные объемы поставок вооружений странами Запада. Он также заявил, что западные санкции так и не подействовали на позицию России по Украине, оставив ее неизменной. В этом он увидел вину западных партнеров.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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