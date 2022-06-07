Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС поблагодарил Черногорию за запрет на пролет самолета Лаврова
Мир
Украинские националисты устроили пожар и уничтожили более 50 тыс. т зерна
Экономика
Минфин США сообщил о желании сохранить поток нефти РФ на мировые рынки
Общество
Вован и Лексус пожертвовали награду Национальной премии жителям Донбасса
Политика
ГД приняла в I чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов
Мир
Жители Норвегии выступили против вступления страны в Евросоюз
Экономика
Во Франции резко выросли цены на топливо
Мир
Финляндия и Швеция подпишут меморандум об оказании военной помощи
Экономика
ЦБ повысил порог на переводы россиянами денег за рубеж до $150 тыс.
Общество
Около 200 ресторанов McDonald's откроются в РФ под новым именем до конца июня
Мир
ВСУ выпустили по Горловке четыре ракеты из «Урагана» и 10 из «Града»
Сюжет:

Глава Украины Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет газета Financial Times.

Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным

Украинский лидер подчеркнул, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако он готов к мирным переговорам с Путиным. Тупиковое положение в конфликте с РФ — «не вариант» для Киева, подчеркнул Зеленский.

«Нам нужен постоянный интерес со стороны Запада, поддержка Западом суверенитета Украины. Не может быть переговоров за спиной Украины», — прокомментировал он попытки ряда западных стран выяснить условия прекращения огня без участия Киева.

Также президент Украины снова призвал Запад оказать военную поддержку его стране. По его словам, поставки Киеву оружия и ужесточение антироссийских санкций помогли бы усадить Россию за стол переговоров.

В тот же день Зеленский признал превосходство Москвы в вооружении и, как следствие, неспособность наступать. Причиной такого исхода событий президент Украины назвал недостаточные объемы поставок вооружений странами Запада. Он также заявил, что западные санкции так и не подействовали на позицию России по Украине, оставив ее неизменной. В этом он увидел вину западных партнеров.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022