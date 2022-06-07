Попавший в ДТП сенатор Ахмадов вернулся из больницы домой

Член Совета Федерации от Чеченской Республики Мохмад Ахмадов, попавший в ДТП на Новом Арбате, вернулся домой из больницы.

По данным «Известий», незначительные травмы получил еще один участник ДТП, медики оказали ему помощь на месте.

Автомобили BMW, Mercedes-Benz, такси Skoda и Hyundai столкнулись на Новом Арбате ранее в этот день, сообщает «Газета.Ru». Позже стало известно, что Ахмадов находился в Mercedes-Benz. Сенатор был госпитализирован, тогда отмечалось, что у мужчины перелом пальца руки и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Однако помощник Ахмадова опроверг эту информацию, отметив, что сенатор получил только ссадины.

Как сообщил предполагаемый виновник ДТП, во время движения он «не убедился, что слева свободно», зацепил BMW, которую из-за удара отбросило в Mercedes.