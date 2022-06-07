В Курчатовском институте обсудили биоэтику и биологические риски

НИЦ «Курчатовский институт» 7 июня стал площадкой для дискуссии о биоэтике и современных биологических рисках.

Одним из главных вопросов было внедрение в экономику новых технологий, в том числе генетических и информационных. Еще одна актуальная тема: насколько сегодня целесообразно участие России в международных научных и медицинских организациях.

«Мир вступил в принципиально новую полосу жизни. Мы вступили в жизнь, которая как бы, давайте скажем так, в повышенной биологической опасности. А поэтому культура населения, эпидемиологическое поведение, прививки, всё остальное — должно быть не предметом общественных дискуссий, а предметом решений. И общество должно сплотиться», — сказал президент научного центра Михаил Ковальчук.

В марте Ковальчук заявил, что Россия станет недосягаемой для конкурентов, когда в ней завершится создание новой научной инфраструктуры. Он также отметил важность поддержки начинаний российских ученых.