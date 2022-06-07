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Минобороны показало кадры поражения на Украине артиллерийской установки M109 из Норвегии

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Минобороны РФ показало 7 июня кадры уничтожения российской артиллерией самоходных установок M109, поставленных Украине со стороны Норвегии.

На кадрах показали, как российская артиллерия поражает цели высокоточными ударами.

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Об уничтожении иностранной техники украинских войск в Минобороны РФ сообщили ранее во вторник. Там рассказали, что помимо норвежской самоходной установки российская артиллерия уничтожила также две американские 155-миллиметровые гаубицы М777, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Пион».

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска за 10 дней уничтожили на Украине 51 единицу военной техники, поставленной из-за рубежа.

4 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что российские войска в ходе спецоперации вывели из строя уже десятки единиц военной техники иностранного производства, поставляемой ВСУ. Он подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают их как орехи».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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