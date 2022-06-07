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В Москве один человек погиб в ДТП на Живописном мосту

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Фото: Дептранс Москвы
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В Москве произошла авария с участием трех автомобилей на проспекте Маршала Жукова. Как сообщили источники «Известий» 7 июня, в результате аварии на Живописном мосту погиб мужчина, еще один человек пострадал.

По данным источника, женщина, находившаяся за рулем автомобиля BMW совершила наезд на мужчину, который вышел из автомобиля Audi. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее в этот же день сообщалось, что три человека пострадали в результате столкновения четырех машин в центре Москвы. По данным «Известий», участниками аварии стали BMW, Mercedes, такси Skoda и Hyundai. ДТП произошло на Новом Арбате в районе дома 36. Позже выяснилось, что в аварии пострадал член Совета Федерации от Чеченской Республики Мохмад Ахмадов.

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