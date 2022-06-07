Объекты двух усадеб отреставрируют в Псковской области

В Пушкиногорском районе Псковской области отреставрируют объекты культурного наследия в усадьбах Петровское и Михайловское. Об этом «Псковской ленте новостей» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На обновление объектов культурного наследия предусмотрено более 100 млн рублей. Средства выделены в рамках общероссийской комплексной программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников России.

Деньги пойдут на реставрацию объектов «Грот-беседка», «Льнохранилище», «Дом-музей А.П. Ганнибала», «Историко-культурный Пушкинский ландшафт», а также реэкспозицию научно-культурного центра Пушкинского заповедника.

В общей сложности на реализацию программы в 2022–2024 годах из федерального бюджета направят более 1 млрд рублей.