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Военный эксперт оценил условия Греции для передачи Украине БМП-1

Военный эксперт Хлопотов оценил условия Греции для передачи Украине БМП-1
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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Военный эксперт Алексей Хлопотов 7 июня прокомментировал «Известиям» условия, которые поставила Греция для передачи Украине порядка 100 боевых машин пехоты БМП-1.

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Ранее в этот день стало известно, что БМП-1 будут направлены на Украину, после того как Германия доставит Греции обещанные в обмен на эту бронетехнику свои БМП Marder.

«БМП-1, которые есть у Греции, практически ничем не отличаются от советских. Эти машины не новые. Греки немного их доработали, а точнее, приспособили для себя. Модернизацией это трудно назвать. Например, они меняли вооружение — ставили другие пулеметы. Техническое состояние этих машин, я думаю, неплохое», — сказал Хлопотов.

Но, по мнению эксперта, реалиям сегодняшнего дня эти БМП отвечают слабо.

«С другой стороны, для Украины это лучше, чем ничего. Надо учесть и то, что Киев умеет БМП-1 обслуживать, знает эти машины со всех сторон, у него есть соответствующие запчасти. Получи Украина германские БМП Marder, проблем у них было бы больше. Надо было бы осваивать систему техобслуживания и закупать нужные горюче-смазочные материалы. Кроме того, там установлено совсем другое вооружение со специфическими боеприпасами», — сказал он.

В начале июня стало известно, что греческие власти намерены поставить Киеву БМП-1. Боевые машины были выпущены еще 40–50 лет назад в СССР и не используются ВС Греции. Устаревшая техника может быть задействована Вооруженными силами Украины, так как у них остались запчасти еще с советских времен.

Взамен же Афины намерены получить современную военную технику из Германии, которая опережает имеющуюся в арсенале страны на три-четыре поколения.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, считают в Кремле. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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