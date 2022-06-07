Экспортерам в РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Экспортеры вновь могут зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом. Соответствующее разрешение было выдано подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Об этом сообщается 7 июня на сайте Минфина РФ.

Так, резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым контрактам, предусматривающим передачу нерезидентам товаров, оказание услуг и пр.

Отмечается, что его выполнение возможно только при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента России от 28.02.2022 № 79.

26 мая Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней с нынешних 60. Отмечалось, что данное решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.

24 мая президент России Владимир Путин подписал указ о снижении доли обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80 до 50%.

О решении снизить требование по продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50% за день до этого объявил Минфин РФ. В ведомстве пояснили, что это было сделано в связи с достижением достаточного уровня ликвидности на внутреннем валютном рынке и стабилизацией курса рубля.

До этого, 28 февраля, Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Как в тот день объяснил «Известиям» эксперт Евгений Шатов, решение было направлено на защиту курса рубля, чтобы не дать ему обесцениться. Также, по его его словам, одной из целей такой меры было наводнение рынка валютой.

Данные меры были введены в РФ на фоне санкций Запада, усилившихся после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине месяца ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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