Бойцы подразделения «Ахмат» получили трофеи — западное вооружение, которое украинские военные бросили, отступая из поселка Камышеваха. Об этом 7 июня корреспонденту телеканала «Известия» рассказал замкомандира полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Межид Уцмигов.

Он показал журналистам противотанковые управляемые ракеты NLAW и другие образцы поставляемого Украине оружия.

Накануне сообщалось, что военнослужащие армии РФ выбивают оставшихся боевиков с востока Луганской Народной Республики (ЛНР). Отмечалось, что силы Народной милиции ЛНР при поддержке российских военных теснят противника в районе Золотого. Кроме того, они освободили Камышеваху и часть Северодонецка.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».