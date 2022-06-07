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В Воронеже проведут реконструкцию здания цирка

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В конце 2022 года в Воронеже начнут работы по реконструкции здания цирка. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на пресс-службу Единого заказчика в сфере строительства.

Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации.

В материале уточняется, что реконструкцией здания займется московская компания «Артстройтехнология», которая выступала подрядчиком Северного речного вокзала, ряда храмов и других объектов в столице и Подмосковье.

Будут проведены земляные работы, инженерная подготовка коммуникаций, будут возведены несущие конструкции, наружные ограждения и переложена кровля. Кроме того, планируется привести в порядок фасад и выполнить внутреннюю отделку.

Работы планируют завершить к концу 2024 года.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Ростова-на-Дону планируют снести два корпуса на территории городской больницы № 1 имени Семашко. Работы будут проведены в целях дальнейшей реконструкции учреждения.

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