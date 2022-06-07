Путин: уровень безработицы в России стал минимальным за всю историю

Уровень инфляции в России к настоящему времени достиг нуля, а уровень безработицы — минимума за всю историю наблюдений, составив 4%. Об этом во вторник, 7 июня, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — отметил глава государства.

Здесь, по словам Путина, есть как плюсы, так и минусы. Поэтому он призвал анализировать ситуацию как можно внимательнее и принимать своевременные решения. Также Путин призвал поддержать динамику потребительского спроса и обеспечить рост доходов россиян.

1 июня гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин сообщил, что число безработных в РФ в апреле составило 3 млн человек, что на 22,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 2,4% меньше, чем в марте 2022 года. Он указал, что в стране продолжается рост найма сотрудников.

13 апреля первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что просадка экономики РФ, вызванная санкциями стран Запада, практически не затронула рынок труда. Он добавил, что правительство РФ работает над мерами денежной компенсации для малообеспеченных граждан, пенсионеров, а также для семей с детьми с целью максимального снижения последствий инфляции.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.