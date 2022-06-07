Заммэра Москвы Сергунина рассказала о развитии сферы гастрономии в столице

В Москве работает 35 гастрономических кластеров, которые объединяют множество кафе и ресторанов. Их общая площадь — 68 тыс. кв. м, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Среди крупнейших подобных пространств — «Депо», Центральный, Даниловский и Усачевский рынки. Там предлагают не только попробовать различные блюда, но и поучаствовать в кулинарных и творческих мастер-классах, посетить выставки и выступления музыкантов. Причем фудмолл «Депо» считается самым большим по площади в европейских странах.

Сергунина добавила, что в Москве работают тысячи предприятий общественного питания, число посадочных мест в которых превышает 840 тыс. В городе есть рестораны, кафе и закусочные с самыми разными гастрономическими концепциями, подчеркнула она.

«Традиции и новаторство в гастрономии вместе с другими достоинствами нашего города ежегодно привлекают миллионы туристов. Сейчас динамично развивается внутренний туризм. Россияне охотно едут в Москву — гулять, знакомиться с ее историей и культурой. И, конечно, за новыми гастрономическими впечатлениями», — сказала вице-мэр, отметив достижения столичных рестораторов и других представителей отрасли и поздравив их с профессиональным праздником.

7 июня отмечается День московского ресторатора. В этот день в 1893 году было обнародовано Высочайше утвержденное Положение о трактирном промысле. Оно заменило ранее существовавшие разрозненные постановления, которые регламентировали деятельность предприятий общественного питания. Новый документ определил время и порядок их работы, а также обязал хозяев заведений завести таблицы с указаниями стоимости блюд.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.