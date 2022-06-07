Помощник сенатора Ахмадова рассказал подробности ДТП на Новом Арбате

Помощник члена Совета Федерации от Чеченской Республики Мохмада Ахмадова, пострадавшего в ДТП на Новом Арбате, рассказал «Известиям» подробности аварии.

Он пояснил, что в момент ДТП находился вместе с сенатором в машине.

«Мы просто ехали по направлению области, перед нами резко развернулась BMW, что там произошло, я не могу сказать. <...> В последний момент увидел, и произошло столкновение», — подчеркнул помощник.

Кроме того, он уточнил, что Ахмадов в результате ДТП получил ссадины, а черепно-мозговой травмы у него нет.

Автомобили BMW, Mercedes-Benz, такси Skoda и Hyundai столкнулись на Новом Арбате ранее в этот день. Позже стало известно, что Ахмадов находился в Mercedes-Benz. По данным «Известий», сенатор госпитализирован. Тогда отмечалось, что у мужчины перелом пальца руки и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Кроме него пострадал еще один человек.

Как сообщил предполагаемый виновник ДТП, во время движения он «не убедился, что слева свободно», зацепил BMW, которую из-за удара отбросило в Mercedes.