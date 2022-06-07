Принц Гарри и Меган Маркл показали фото годовалой дочери

В Сети появилась новая фотография годовалой Лилибет — дочери принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail 7 июня.

На снимке девочка запечатлена на вечеринке по поводу своего дня рождения в саду коттеджа Фрогмор в голубом платье и с белым бантом в волосах. Автором портрета Лилибет стал друг семьи принца, фотограф Мисан Харриман

Это второй по счету официальный снимок Лилибет. Впервые она появилась на опубликованной герцогами Сассекскими фотографии в декабре минувшего года, пишет «Газета.Ru».

Девочка родилась 4 июня 2021 года. Ее полное имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Малышку назвали в честь ее прабабушки королевы Елизаветы II, которую домашние ласково называют Лилибет, и бабушки — принцессы Уэльской Дианы.

Первый ребенок пары родился 6 мая 2019 года, спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына. Первенца супруги назвали Арчи Харрисоном Маунтбеттен-Виндзором.

Принц Гарри заявлял, что ради спасения планеты он и его супруга планируют ограничиться только двумя детьми.