Аналитик заявил о неизбежном переходе Apple на USB Type-C

В Евросоюзе достигли соглашения касательно законопроекта, согласно которому USB Type-C станет единым зарядным портом для всех смартфонов и планшетов в европейских странах. В итоге Apple придется отказаться от своего фирменного зарядного разъема и перейти на новые стандарты. Об этом во вторник, 7 июня, в комментарии «Известиям» заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Этот закон будет принят, по умолчанию переход осуществится. Объединенная Европа это всё-таки больший рынок, чем Россия. Единственная компания, которая ставит свой разъем в устройствах, — это Apple. Сейчас же закон направлен против Apple. Компанию заставляют сделать всё возможное, чтобы в итоге в iPhone появился разъем USB-C», — сказал Муртазин.

Аналитик отметил, что возможность внедрения единого разъема в устройствах рассматривается в Европе уже более 10 лет.

За годы проработки законопроекта производители Android-смартфонов перешли со стандарта micro USB на USB-C, в то время как Apple перешла от фирменного 30-пинового разъема к Lightning. Таким образом после вступления закона в силу компания Apple не сможет продавать свои смартфоны в Европе, если не откажется от фирменного зарядного разъема в пользу Type-C.

Законопроект должны одобрить в парламенте и совете ЕС в конце 2022 года. Однако в пресс-релизе уже сейчас говорится, что новые правила начнут действовать осенью 2024 года. В нем также отмечается, что закон направлен на то, чтобы сократить количество электронных отходов.

Ранее в июне сообщалось, что Apple представила новые версии операционных систем iOS для гаджетов. В 16-й версии операционной системы для iPhone полностью переработали экран блокировки — пользователи смогут менять на свое усмотрение шрифты, анимацию, модули, стили и фильтры. Новые ОС должны стать доступны осенью.