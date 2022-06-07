Президент Зеленский заявил, что Украина уступает России в технике и не способна наступать

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его страна уступает России в военной технике, поэтому не может перейти в наступление.

«Мы понесем новые потери, а сохранение жизней людей является для меня приоритетом», — заявил он в интервью британской газете Financial Times, опубликованном 7 июня.

На фоне своего заявление Зеленский вновь призвал Запад поставить Украине больше оружия. Кроме того, украинский президент считает, что западные страны принимают недостаточно санкций для «сдерживания России».

«Они поддерживают Украину, но в то же время смотрят, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не пострадал», — добавил он.

Ранее в этот день редактор британского журнала The Economist Шашанк Джоши заявил, что вся артиллерия, которую Запад поставляет Украине, быстро выходит из строя на поле боя, в том числе из-за плохого обслуживания.

5 июня полковник министерства обороны Австрии Маркус Рейснер отметил военное преимущество российской армии. По его словам, переломить ситуацию с украинской стороны будет непросто из-за «фатального просчета западных союзников».

4 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что российские войска в ходе спецоперации вывели из строя уже десятки единиц военной техники иностранного производства, поставляемой ВСУ. Глава государства подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают их как орехи».

16 мая генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки армии России. Как отметил экс-военачальник, российская армия весьма сильная и обладает превосходством на земле и в воздухе, ее мощь нельзя не учитывать украинской стороне.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».