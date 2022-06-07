Актер Вилле Хаапасало временно закрыл советский ресторан в Финляндии

Финский актер из фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало 7 июня временно закрыл ресторан советской кухни Davai Davai спустя год после открытия, заявило местное издание Helsingin Sanomat.

«Причиной закрытия стала мировая политическая ситуация. Тема ресторана в это время была неуклюжей. <….> Сейчас я разрабатываю новую концепцию пространства. Ресторан, вероятно, откроется в начале осени. Вернемся еще лучше», — заявил Хаапасало.

Раньше в Davai Davai был советский интерьер с висящими на стенах плакатами того периода, а гостям предлагали блюда ушедшей эпохи, сообщили в «Газете.Ru». По словам Хаапасало, спецоперация по защите мирного населения Донбасса разрушила идею ресторана и концепция заведения больше не в ходу.

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