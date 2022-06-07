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Райффайзенбанк начнет брать комиссию за использование валютных счетов

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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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С 30 июня Райффайзенбанк вводит комиссию в 0,2% в месяц за хранение средств на валютных счетах. Как отметили 7 июня в пресс-службе кредитной организации, такую меру банк ввел, чтобы эффективнее управлять деньгами в иностранной валюте.

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Комиссия будет касаться счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

«Для каждой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии составит 10 условных единиц», — говорится в сообщении на сайте банка.

Уточняется, что процент за обслуживание будут брать с тех счетов, на которых хранится от 5 тыс. у.е. Для клиентов с премиальными тарифами этот порог составит 50 тыс. у.е.

4 мая сообщалось, что австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность продажи российского подразделения как одну из опций.

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