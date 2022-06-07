ГД приняла в I чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о контроле за деятельностью иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента 7 июня.

Согласно инициативе, иноагентом предлагается считать лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.

Законопроект устанавливает, что иноагентами могут быть признаны российские или иностранные юридические лица, общественные объединения, иностранные структуры, а также физические лица независимо от наличия или отсутствия у них гражданства.

При этом органы публичной власти РФ, политические партии, госкорпорации и религиозные объединения не будут признавать иностранными агентами.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство России дало положительный отзыв на законопроект о контроле за деятельностью иностранных агентов, высказав при этом ряд замечаний для устранения недостатков ко Iвторому чтению.

6 июня стало известно, что законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в Госдуме планируют принять в весеннюю сессию.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов 25 апреля.

«Известия» узнали, что в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники, если они будут признаны аффилированными с иноагентом лицами и будут получать какую-либо финансовую или имущественную помощь.

В настоящее время в России существует реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.