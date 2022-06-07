В Твери провели операцию на сердце новорожденной девочке

Врачи спасли жизнь новорожденной девочки в Областном клиническом перинатальном центре имени Бакуниной в Твери. Об этом во вторник, 7 июня, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-служба правительства региона.

Девочка родилась на три недели раньше срока, ее вес составлял 860 г. У нее диагностировали артериальный проток и двустороннюю пневмонию.

Медикаменты не помогли, и было принято решение провести операцию. Она длилась около часа и прошла успешно.

«Если бы мы не вмешались, это особенность привела бы к развитию осложнений — ишемической болезни, повреждению сосудов мозга и дыхательной системы», — рассказал заведующий операционным отделением Перинатального центра Педиатрического университета Минздрава России Евгений Кулемин, приехавший из Санкт-Петербурга, чтобы помочь коллегам.

Он добавил, что теперь девочка будет восстанавливаться, ее дальнейшему развитию ничто не помешает.

Девочка весом свыше 5 кг родилась в подмосковных Химках, сообщалось 1 июня. Как рассказал главврач медучреждения Владислав Мирзонов, мать и новорожденная чувствуют себя хорошо.