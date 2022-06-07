Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС поблагодарил Черногорию за запрет на пролет самолета Лаврова
Мир
Правительство Украины поддержало легализацию марихуаны в стране
Экономика
Минфин США сообщил о желании сохранить поток нефти РФ на мировые рынки
Культура
Джим Керри купил NFT изображения санатория Сталина
Политика
ГД приняла в I чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов
Мир
Жители Норвегии выступили против вступления страны в Евросоюз
Экономика
Во Франции резко выросли цены на топливо
Мир
Финляндия и Швеция подпишут меморандум об оказании военной помощи
Экономика
Минфин разрешил экспортерам РФ зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Мир
В ОБСЕ призвали Лондон не экстрадировать Ассанжа в США
Мир
Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным

В Твери провели операцию на сердце новорожденной девочке

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи спасли жизнь новорожденной девочки в Областном клиническом перинатальном центре имени Бакуниной в Твери. Об этом во вторник, 7 июня, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-служба правительства региона.

Девочка родилась на три недели раньше срока, ее вес составлял 860 г. У нее диагностировали артериальный проток и двустороннюю пневмонию.

Медикаменты не помогли, и было принято решение провести операцию. Она длилась около часа и прошла успешно.

«Если бы мы не вмешались, это особенность привела бы к развитию осложнений — ишемической болезни, повреждению сосудов мозга и дыхательной системы», — рассказал заведующий операционным отделением Перинатального центра Педиатрического университета Минздрава России Евгений Кулемин, приехавший из Санкт-Петербурга, чтобы помочь коллегам.

Он добавил, что теперь девочка будет восстанавливаться, ее дальнейшему развитию ничто не помешает.

Девочка весом свыше 5 кг родилась в подмосковных Химках, сообщалось 1 июня. Как рассказал главврач медучреждения Владислав Мирзонов, мать и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022