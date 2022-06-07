В Екатеринбурге недовольный поездкой пассажир избил водителя такси

В Екатеринбурге недовольный поездкой в такси мужчина избил водителя. Видео с места конфликта 7 июня опубликовал портал E1.

На кадрах видно, как пассажир набрасывается на таксиста с кулаками. Мужчина наносит удары по голове и лицу, оскорбляя при этом водителя.

Пострадавший позже пояснил, что во время поездки пассажир всячески критиковал его стиль вождения и пытался научить, как правильно действовать на дороге. По словам таксиста, в какой-то момент он не вытерпел и предложил мужчине добраться до места на другой машине. После этих слов злоумышленник напал на него, а затем скрылся.

«Самое удивительное, что пассажир был трезвый, интеллигентный — в брючках и рубашке. Он говорил по телефону во время поездки. Он работает, судя по разговорам, в строительной сфере, похоже, начальником. На вид молодой, до 30 лет», — рассказал таксист.

У водителя зафиксированы многочисленные гематомы головы.

27 мая сообщалось, что на западе Москвы водитель такси напал на девушку и оттаскал ее за волосы. По данным «Известий», инцидент произошел на улице Боженко в районе Кунцево. Один из очевидцев услышал громкий хлопок и крик женщины, после чего они с друзьями направились к месту событий. Там они увидели девушку, которая сидела на асфальте и плакала.

Выяснилось, что потерпевшая забрала у водителя такси документы, после чего тот набросился на нее и отобрал телефон. Также девушка пыталась разбить стекло автомобиля такси. Один из очевидцев вызвал полицию, но ни один из участников конфликта не стал писать заявление.