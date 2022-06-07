Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР

Российские войска совместно с силами Луганской Народной Республики и чеченских подразделений приступили к массированному наступлению на позиции украинских националистов на территории ЛНР. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», — написал он в своем Telegram-канале.

В подтверждении сказанного Кадыров опубликовал на своем канале видео, где показаны кадры боев и уничтоженные украинские националисты.

«Наряду с уничтожением живой силы противника наши бойцы существенно пополняют свои боезапасы за счет трофейного вооружения», — добавил глава Чечни.

Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении 97% территории ЛНР. По его словам, в настоящее время Вооруженные силы РФ развивают наступление в направлении Попасной.

Также сообщалось, что российские войска совместно с силами Народной милиции ЛНР отбили укрепленный пункт под Боровским. Там украинские боевики отступили в жилую застройку, прикрываясь мирными жителями.

28 мая стало известно о взятии под контроль луганского города Северодонецк российскими добровольцами из Чечни, а также моста между Лисичанском и Северодонецком, который являлся единственным путем прохода тяжелой техники украинских войск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».