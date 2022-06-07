Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС поблагодарил Черногорию за запрет на пролет самолета Лаврова
Мир
Правительство Украины поддержало легализацию марихуаны в стране
Экономика
Минфин США сообщил о желании сохранить поток нефти РФ на мировые рынки
Культура
Джим Керри купил NFT изображения санатория Сталина
Политика
ГД приняла в I чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов
Мир
Жители Норвегии выступили против вступления страны в Евросоюз
Экономика
Во Франции резко выросли цены на топливо
Мир
Финляндия и Швеция подпишут меморандум об оказании военной помощи
Экономика
Минфин разрешил экспортерам РФ зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Мир
В ОБСЕ призвали Лондон не экстрадировать Ассанжа в США
Мир
Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным
Сюжет:

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска совместно с силами Луганской Народной Республики и чеченских подразделений приступили к массированному наступлению на позиции украинских националистов на территории ЛНР. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Линии ограничения: к чему могут привести поставки Киеву дальнобойных вооружений
США уже одобрили новый пакет военной помощи Украине, об аналогичных планах заявили и в Великобритании

«Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», — написал он в своем Telegram-канале.

В подтверждении сказанного Кадыров опубликовал на своем канале видео, где показаны кадры боев и уничтоженные украинские националисты.

«Наряду с уничтожением живой силы противника наши бойцы существенно пополняют свои боезапасы за счет трофейного вооружения», — добавил глава Чечни.

Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении 97% территории ЛНР. По его словам, в настоящее время Вооруженные силы РФ развивают наступление в направлении Попасной.

Также сообщалось, что российские войска совместно с силами Народной милиции ЛНР отбили укрепленный пункт под Боровским. Там украинские боевики отступили в жилую застройку, прикрываясь мирными жителями.

28 мая стало известно о взятии под контроль луганского города Северодонецк российскими добровольцами из Чечни, а также моста между Лисичанском и Северодонецком, который являлся единственным путем прохода тяжелой техники украинских войск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022