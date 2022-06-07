Корреспондент «Известий» показал работу саперов в Мариуполе

В настоящее время российские саперы освобождают от мин и неразорвавшихся боеприпасов окрестности Мариуполя. Они были оставлены отступавшими солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев во вторник, 7 июня, продемонстрировал работу взрывотехников.

«В этом лесу опасность подстерегает на каждом шагу. И детонация может произойти в любую минуту. Этот сапер обезвреживает мину, но внезапно раздается взрыв на другой опушке. <…> Российские военные взялись за разминирование зеленых зон вокруг Мариуполя и оказалось, что работы здесь — непочатый край», — сообщил Григорьев.

Он отметил, что в настоящий момент саперы разминировали уже около 3 тыс. га территории Донбасса. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность беспрепятственно обустраивать новый микрорайон в дальнейшем.

Журналист Даниил Емельянов в свою очередь показал результаты очередного обстрела Донецка из крупнокалиберных гаубиц, минометов и систем залпового огня.

Ранее, 6 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские саперы обезвредили почти 14 тыс. взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Всего военными было проверено 2832,1 га территории, в том числе за сутки — 1,4 га; а также: 35 зданий, из них — 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 км дорог.

26 мая начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об устранении минной опасности в акватории порта в Мариуполе.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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