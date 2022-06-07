Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Норвегии выступили против вступления страны в Евросоюз
Экономика
Во Франции резко выросли цены на топливо
Мир
Финляндия и Швеция подпишут меморандум об оказании военной помощи
Экономика
Минфин разрешил экспортерам РФ зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Мир
В ОБСЕ призвали Лондон не экстрадировать Ассанжа в США
Мир
Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным
Мир
Стало известно о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР
Политика
Онлайн-голосование 11 сентября может пройти в семи регионах РФ
Мир
Польша подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку вооружения Киеву
Спорт
РПЛ предложила РФС выбрать место проведения Суперкубка жребием
Экономика
Маркетплейсы начнут скрывать контрафактные товары
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал работу саперов в Мариуполе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время российские саперы освобождают от мин и неразорвавшихся боеприпасов окрестности Мариуполя. Они были оставлены отступавшими солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев во вторник, 7 июня, продемонстрировал работу взрывотехников.

«В этом лесу опасность подстерегает на каждом шагу. И детонация может произойти в любую минуту. Этот сапер обезвреживает мину, но внезапно раздается взрыв на другой опушке. <…> Российские военные взялись за разминирование зеленых зон вокруг Мариуполя и оказалось, что работы здесь — непочатый край», — сообщил Григорьев.

Он отметил, что в настоящий момент саперы разминировали уже около 3 тыс. га территории Донбасса. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность беспрепятственно обустраивать новый микрорайон в дальнейшем.

Журналист Даниил Емельянов в свою очередь показал результаты очередного обстрела Донецка из крупнокалиберных гаубиц, минометов и систем залпового огня.

Ранее, 6 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские саперы обезвредили почти 14 тыс. взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Всего военными было проверено 2832,1 га территории, в том числе за сутки — 1,4 га; а также: 35 зданий, из них — 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 км дорог.

26 мая начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об устранении минной опасности в акватории порта в Мариуполе.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022