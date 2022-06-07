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Жители Норвегии выступили против вступления страны в Евросоюз

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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В Норвегии большинство жителей страны по-прежнему не хотят, чтобы их королевство стало частью Европейского союза (ЕС), даже несмотря на то, что поддержка членства в ЕС достигла самой высокой отметки за последние 12 лет. Об этом 7 июня сообщает газета Verdens Gang со ссылкой на данные опроса.

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Как показало исследование института Sentio, 35,3% респондентов проголосовали бы за вступление в Евросоюз, если бы такой референдум состоялся в ближайшие дни. В сравнении с результатами опроса, проводившегося в ноябре 2021 года, поддержка вступления в ЕС выросла всего на 1,2%.

В то же время количество противников членства в ЕС снизилось: с 54,2% до 48,8%. А доля сомневающихся в том, нужно ли Норвегии быть в Евросоюзе, возросла с 11,8% до 15,9%. В опросе приняли участие 1001 житель страны.

Опросы жителей Норвегии на тему вступления в ЕС проводятся с завидной регулярностью, и их результаты не меняются. Рекордное число жителей Норвегии против вступления страны в Евросоюз высказалось в 2008 году. Тогда, согласно результатам исследования, 54,3 % населения страны фьордов отказались видеть себя в Евросоюзе.

Доля тех, кто считал, что Норвегия должна стать членом ЕС, составляла 15% с 2011 по 2017 год, но она начала расти в 2019 году. В 2021 году 21% опрошенных хотел, чтобы Норвегия стала членом ЕС.

6 июня посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя стремление Сербии вступить в Евросоюз, заявил, что для отношений Москвы и Белграда это проблем не представляет.

В мае 2022 года Россия заявила об изменении своей позиции по возможному вступлению в ЕС Украины. Если раньше ее интеграция в это объединение нареканий не вызывала, то теперь, как сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва смотрит на эту перспективу так же, как на стремление страны вступить в НАТО.

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