Жителей Обнинска оштрафовали на 2 млн рублей за парковку на газонах

С января по май 2022 года жителям Обнинска выписали 606 штрафов за парковку автомобилей на газонах. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает газета «Весть» со ссылкой на администрацию города.

Общая сумма штрафов составила почти 2 млн. В материале отмечается, что каждый день городской отдел ГИБДД выносит от 12 до 15 постановлений на сумму 3 тыс. рублей.

После 60 дней с даты вынесения постановления документы о неоплаченных штрафах передаются в управление ФССП для принудительного исполнения, напомнило издание.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что жителей Санкт-Петербурга с начала года оштрафовали на 55 млн рублей в общей сложности за парковку во дворах с начала года.