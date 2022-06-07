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Глава МИД ДНР Никонорова: в ближайшее время обстрелы Донецка прекратятся

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Реализация специально разработанного военного плана позволит добиться прекращения обстрелов Донецка украинскими войсками уже в ближайшее время. Об этом 7 июня заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

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«В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой Народной Республики прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера», — сказала она журналистам.

По словам главы МИД ДНР, перспективы освобождения республики уже близки.

На сегодняшний день под контролем Киева остаются Славянск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка и ряд других населенных пунктов ДНР к западу и северо-западу от столицы области.

Накануне подразделения украинской армии вели массированный огонь по нескольким районам Донецка, применяя ствольную и реактивную артиллерию. В результате погибли десять человек.

4 июня Донецк тоже попал под сильные обстрелы. ВСУ пустили в сторону разных районов города десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате пять человек погибли и 20 пострадали, в том числе один ребенок.

Последствия обстрелов тогда показал корреспондент «Известий» Данил Емельянов — поврежденные жилые дома и автомобили, превратившиеся в груду металла. Он подчеркнул, что поблизости нет ни стратегически важных объектов, ни военных баз, а значит, били целенаправленно по жилой застройке — по мирным жителям.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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