Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Норвегии выступили против вступления страны в Евросоюз
Экономика
Во Франции резко выросли цены на топливо
Мир
Финляндия и Швеция подпишут меморандум об оказании военной помощи
Экономика
Минфин разрешил экспортерам РФ зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Мир
В ОБСЕ призвали Лондон не экстрадировать Ассанжа в США
Мир
Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным
Мир
Стало известно о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР
Политика
Онлайн-голосование 11 сентября может пройти в семи регионах РФ
Мир
Польша подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку вооружения Киеву
Спорт
РПЛ предложила РФС выбрать место проведения Суперкубка жребием
Экономика
Маркетплейсы начнут скрывать контрафактные товары
Сюжет:

Очевидцы рассказали об обстрелах Донецка украинскими военными

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очевидцы во вторник, 7 июня, рассказали «Известиям» об обстрелах Донецка украинскими военными.

Они пояснили, что сегодня район особенно сильно обстреливали. Местные жители рассказали, что шли на трамвайную остановку, когда рядом раздался взрыв, повсюду посыпались осколки. Женщина призналась, что ее «до сих пор трясет» от страха.

Северодонецк зачищен от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 7 июня
Репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

Другая жительница Донецка показала окно своей квартиры, которое разбил украинский снаряд.

«Вот разбили. Я немножко заклеила, чтобы не выпали окна», — пояснила она.

Ранее в этот день министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова сообщила, что специальный военный план был разработан для избавления Донецка от обстрелов со стороны украинских войск. В тот же день заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские боевики стали усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка по причине того, что недавно были уничтожены 700 их солдат.

Тогда же в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели 10 мирных жителей республики за последние сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Еще 17 человек получили ранения.

6 июня глава республики Денис Пушилин назвал последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022