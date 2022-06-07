Очевидцы рассказали об обстрелах Донецка украинскими военными

Очевидцы во вторник, 7 июня, рассказали «Известиям» об обстрелах Донецка украинскими военными.

Они пояснили, что сегодня район особенно сильно обстреливали. Местные жители рассказали, что шли на трамвайную остановку, когда рядом раздался взрыв, повсюду посыпались осколки. Женщина призналась, что ее «до сих пор трясет» от страха.

Другая жительница Донецка показала окно своей квартиры, которое разбил украинский снаряд.

«Вот разбили. Я немножко заклеила, чтобы не выпали окна», — пояснила она.

Ранее в этот день министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова сообщила, что специальный военный план был разработан для избавления Донецка от обстрелов со стороны украинских войск. В тот же день заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские боевики стали усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка по причине того, что недавно были уничтожены 700 их солдат.

Тогда же в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели 10 мирных жителей республики за последние сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Еще 17 человек получили ранения.

6 июня глава республики Денис Пушилин назвал последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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